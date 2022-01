Esselunga convince gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, con il lancio di una campagna promozionale veramente assurda, tutti possono risparmiare sui vari ordini, senza dover minimamente sottostare a vincoli particolari.

Il volantino che troverete raccontato nell’articolo, è da considerarsi disponibile in esclusiva presso i punti vendita fisici, ciò sta a significare che sarà sempre obbligatorio pensare di recarsi personalmente presso gli stessi, per avere la certezza di risparmiare. I prodotti sono distribuiti con la garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale come al solito copre i difetti di fabbrica, non i danni accidentali.

Esselunga da urlo: offerte così non si erano mai viste

Con Esselunga gli utenti sono veramente sicurissimi di poter risparmiare molto più di quanto si sperava, ad esempio è stato incluso il prodotto dal miglior rapporto qualità/prezzo in assoluto, stiamo parlando di Xiaomi Mi 11 Lite 5G, oggi raggiungibile con un esborso finale di 319 euro, una cifra incredibile se confrontata con le prestazioni generali del prodotto stesso.

Con una spesa di 129 euro, invece, ecco arrivare il Samsung Galaxy A03s, il prodotto del 2021, con il quale gli utenti sono certi di avere il massimo, con il minimo pagamento. Naturalmente il volantino proposto da Esselunga estende le proprie grinfie anche verso altri lidi e categorie merceologiche, il consiglio è di ricorrere al sito ufficiale per prendere visione dell’elenco di promozioni e di prezzi decisamente più bassi.