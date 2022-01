Carrefour riprende l’ottima strada abbandonata poche settimane fa in occasione delle festività natalizie, con il lancio di un volantino veramente invitante, e pronto a soddisfare le aspettative degli utenti che ancora oggi stanno cercando di acquistare nuovi prodotti a prezzi sempre più bassi.

Le migliori occasioni sono al momento attive solamente in negozio, in altre parole per effettuare l’acquisto sarà strettamente necessario recarsi personalmente presso lo stesso, così si avrà la certezza di risparmiare al massimo. I prezzi bassi sono applicati su prodotti con garanzia della durata di 24 mesi, e da considerarsi anche distribuiti nella loro variante no brand, nel caso in cui si tratti comunque di telefonia mobile.

Non perdetevi i codici sconto Amazon esclusivi, sono distribuiti gratis sul nostro canale Telegram dedicato.

Carrefour: offerte esclusive e prezzi da primato

Risparmio assicurato con il volantino Carrefour, tutte le migliori offerte sono raccolte in un volantino che ha davvero poco altro da dire, i prezzi sono bassi e permettono l’acquisto di prodotti da meno di 200 euro, garantendo ugualmente una buona serie di prestazioni generali.

Più da vicino notiamo la presenza di un ottimo Samsung Galaxy A12, in vendita a 169 euro, una delle cifre più intriganti dell’intera campagna. Sono anche presenti, ad ogni modo Oppo A53s, disponibile a 159 euro, per virare poi sui più economici come Xiaomi Redmi 9AT, acquistabile addirittura a meno di 100 euro. Naturalmente il volantino continua a sorprendere con altre occasioni da non perdere, non potendole racchiudere in un unico articolo, consigliamo di aprire quanto prima il sito ufficiale di Carrefour stessa.