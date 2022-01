Uno dei dispositivi Apple sarà decisamente rivoluzionato ma non prima del 2024. Il colosso di Cupertino pur essendo propenso al lancio di un nuovo iPhone SE entro il 2022 sembra non essere ancora pronto a stravolgere il suo smartphone low cost e secondo buona parte delle indiscrezioni trapelate nulla cambierà nei prossimi due anni.

Apple aggiornerà il suo iPhone SE soltanto nel 2024!

La prossima generazione di iPhone SE potrebbe essere molto vicina al lancio. Apple dovrebbe tenere un evento di presentazione nel mese di marzo ma non è ancora trapelata una probabile data. Attualmente le notizie riguardanti lo smartphone low cost del colosso di Cupertino sono inoltre scarse anche se gli esperti hanno anticipato che dal punto di vista estetico non vi saranno particolari novità.

Apple potrebbe non apportare modifiche rilevanti al design dell’iPhone SE di terza generazione e attendere ancora qualche anno prima di rivoluzionare lo smartphone. Secondo alcune voci, infatti, sarà necessario attendere il 2024 prima di poter assistere all’arrivo di un iPhone SE 4 dal design innovativo.

Quest’anno bisognerà aspettarsi un iPhone SE 3 esteticamente simile al precedente iPhone 8 con display LCD da 4,7 pollici e Tasto Home con Touch ID incorporato. Anche il comparto fotografico potrebbe rifarsi al dispositivo già citato presentando un unico sensore.

Come già riferito, il mese scelto da Apple per procedere con il lancio del nuovo dispositivo sembra essere marzo. Nel corso delle prossime settimane, dunque, potrebbero farsi strada ulteriori notizie in grado di riportare quella che potrebbe essere la data effettiva nella quale si terrà l’evento di lancio.