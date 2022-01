Vodafone Italia ha lanciato una nuova iniziativa promozionale che sicuramente farà gola a tutti i propri clienti. Per aderire alla nuova promozione, i clienti devono attivare Smart Pay e Ricarica Automatica, associando al servizio di Vodafone la propria carta di credito o il conto corrente.

Con l’attivazione dell’opzione Smart Pay e Ricarica Automatica, ogni mese la tariffa della propria offerta verrà addebitata automaticamente su conto corrente o carta di credito. Scopriamo il vantaggio dell’attivazione.

Vodafone propone tutto illimitato per due mesi con l’attivazione di Ricarica Automatica

Tutti i clienti dell’operatore rosso che decidono di attivare Smart Pay, riceveranno in regalo due mesi di Vodafone Infinito. Con Vodafone infinito, i clienti godranno per due mesi di minuti, SMS e GB illimitati GRATIS. La promozione si aggiunge a quella già attiva sottoscritta in precedenza dal cliente: ciò significa che si continuerà a pagare la propria offerta ma per due mesi sarà tutto illimitato senza costi aggiuntivi. Al termine dei due mesi, la Vodafone Infinito si disattiverà automaticamente.

Per attivare l’opzione Smart Pay e Ricarica Automatica è necessario rivolgersi presso un negozio Vodafone. Vi ricordo che il servizio di Ricarica Automatico è disattivabile in qualsiasi momento ma, nel caso in cui venga disattivato prima dei due mesi, verrà disattivata di conseguenza anche la promozione che prevede tutto illimitato.

Dopo il down totale dello scorso 11 gennaio 2022 possiamo affermare che l’operatore si è ripreso bene e che le linee sono ripartite, anche se al momento non sappiamo il motivo di questo malfunzionamento. Non possiamo escludere che l’operatore rilasci una dichiarazione nelle prossime ore, non ci resta che attendere.