Ci sono grandi novità per tutti i clienti che desiderano sottoscrivere una ricaricabile con TIM nel corso delle prossime settimane. L’operatore ha infatti deciso di ampliare la rosa delle sue ricaricabili a listino in questo 2022. Gli abbonati avranno ora la possibilità di accedere a nuove tariffe low cost, caratterizzate sempre da soglie di consumo molto ampie e da prezzi da ribasso. Le iniziative di TIM sono state ribattezzate con il nome di Wonder.

TIM, arrivano le nuove tariffe Wonder nei primi giorni del 2022

Le offerte TIM Wonder saranno disponibili, in linea con le precedenti operazioni commerciali, per i clienti che effettuano l’operazione di portabilità del numero da altro gestore. Almeno allo stato attuale, queste ricaricabili non sono invece disponibili per gli utenti che hanno già una SIM operativa con il provider italiano.

Nella prima versione dell’offerta, la promo Wonder di TIM garantisce ai clienti consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS con 70 Giga per la connessione internet. Previsto un costo di rinnovo mensile pari a 9,99 euro.

Interessante e vantaggiosa è anche la seconda versione della TIM Wonder. Gli abbonati, in questo caso, riceveranno un ticket con chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e 50 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per il rinnovo della tariffa è stabilito sempre in 9,99 euro.

Un’occasione aggiuntiva attende i clienti di TIM che sottoscrivono le tariffe Wonder. Il provider ha infatti garantito costi bloccati almeno durante il primo semestre di abbonamento senza la presenza di rimodulazioni unilaterali.