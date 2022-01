In seguito all’annuncio di qualche mese fa ed un rollout graduale, la piattaforma di musica in streaming Spotify permette ora a tutti i propri utenti di valutare i podcast.

Il sistema di valutazione è il classico basato su un voto da 1 a 5 stelle e attualmente sembra essere disponibile solo sulle app mobile, Android ed iOS. Scopriamo insieme come fare.

Spotify permette di valutare i podcast

Lasciare un voto ad un podcast è molto semplice: basta cliccare sui tre puntini, quindi su Valuta Show, oppure cliccare direttamente sul punteggio che appare subito sotto l’intestazione del podcast. Non vi resta che recarvi sull’applicazione per provare a votare un podcast.

Probabilmente non ci avete mai fatto caso, ma lo sapete che su Spotify le canzoni escono la notte tra giovedì e venerdì? La vicenda riguarda l’IFPI, ovvero l’organizzazione che mira a rappresentare l’interesse dell’industria discografica a livello globale. Ebbene, quest’ultima ha deciso, a partire dal 2015, di spingere fortemente sull’adozione del venerdì come “data unica” di uscita dei brani musicali.

La mossa è stata pensata essenzialmente per cercare di attirare l’attenzione dell’utente sul più vasto numero di progetti possibili, concedendo alle persone il giusto tempo per godersi le canzoni. Chiaramente la decisione è stata presa con cognizione di causa, basandosi su dati provenienti da un sondaggio. L’interesse dell’industria è quello di far diminuire la pirateria musicale e piazzare il maggior numero di streaming e vendite.