Tambour Horizon Light Up è il nome dello smartwatch di terza generazione lanciato da Louis Vuitton. Il brand più che noto nel settore dell’alta moda ha annunciato il suo dispositivo tech in questi ultimi giorni e il costo ha spiazzato tutti.

Il nuovo Tambour Horizon Light Up lanciato da Louis Vuitton sembra non avere nulla da invidiare agli smartwatch più noti. Il brand ha investito parecchio nella messa a punto del suo nuovo smartwatch raggiungendo un risultato decisamente interessante dal punto di vista estetico, e non solo.

Lo smartwatch lanciato dalla casa di moda sfoggia un design elegante con quadrante circolare costituito da display da 1,2 pollici, curato nei particolari e decorato da ben 24 LED che riprendono l’iconico motivo del brand. Display e quadrante potranno essere personalizzati individualmente tramite l’adozione di alternative che, inoltre, potranno essere decorate secondo i propri gusti.

Proprio come i dispositivi indossabili attualmente in commercio anche lo smartwatch Louis Vuitton propone funzionalità principalmente dedicate al benessere dell’utente. È presente, infatti, un contapassi, un sensore dedicato alla misurazione della frequenza cardiaca e, addirittura, un sensore tramite il quale sarà possibile conoscere la qualità dell’aria. Non mancano le funzioni basilari che permettono di ricevere notifiche riguardanti chiamate ed SMS, di attivare una sveglia o registrare i propri percorsi.

La particolarità che ha spiazzato tutti resta comunque il costo di lancio. Louis Vuitton permetterà di acquistare il suo smartwatch a un costo di ben 2870,00 euro. Il dispositivo sarà disponibile a breve nei negozi fisici e online.