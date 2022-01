Tra le principali novità disponibili su Netflix lo scorso mese di Dicembre, un ruolo speciale lo hanno avuto gli episodi conclusivi de La casa di carta. La piattaforma streaming ha infatti pubblicato il finale di una delle serie tv più apprezzate negli ultimi anni non soltanto a livello nazionale, ma internazionale.

La Casa di carta, già pronto il primo spin off su Netflix

La casa di carta in pochi anni ed in sole cinque stagioni è divenuto un fenomeno globale con appassionati divisi in ogni angolo del globo. Gli ultimi cinque episodi della stagione finale si sono aggiunti proprio nel mese di Dicembre ai primi cinque episodi della quinta stagione, disponibili già a partire da Settembre.

Nonostante l’amarezza della conclusione, una buona notizia potrebbe interessare oggi tutti gli appassionati della serie tv. Netflix infatti sta già lavorando ad uno spin off per La casa di carta.

Stando alle indiscrezioni lo spin off dovrebbe avere come protagonista Berlino, uno dei protagonisti più apprezzati e più discussi. Ancora non si sa molto circa i dettagli di tale produzione: da decidere ancora anche il titolo della futura serie tv. Ciò che sembra certo è che il racconto degli eventi saranno precedente a quello de La casa di carta.

I primi episodi di questo spin off potrebbero arrivare già nel corso del 2022, anche se non è escluso uno slittamento al 2023. Su Netflix intanto le le grandi produzioni continuano anche grazie a film sulla bocca di tutti come Don’t look up ed E’ stata la mano di Dio.