Ora è abbastanza probabile che i prossimi iPhone premium di Apple, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, rinunceranno alla tacca che ha debuttato su iPhone X a favore di un ritaglio perforato.

Ciò risolve solo una parte dell’enigma, perché, a differenza dei device Android, l’iPhone include anche un complicato sistema Face ID che richiede una miriade di moduli e sensori. Il CEO di Display Supply Chain Consultants Ross Young, che ha una solida esperienza quando si tratta di perdite, sembra sapere come Apple intende procedere.

iPhone 14: la prossima serie sarà rilasciata a fine 2022

ShrimpApplePro, che twitta come VNchocoTaco, un leaker di Twitter, ha pubblicato un’illustrazione concettuale di come potrebbe apparire lo schermo dei prossimi iPhone. Young crede anche che sia così che apparirà la parte anteriore delle versioni Pro, con un ritaglio a forma di pillola al centro a sinistra che ospita la fotocamera frontale e la fotocamera a infrarossi, e un foro circolare che ospita il proiettore di punti.

Se la perdita è vera, ciò mette a tacere una recente speculazione secondo cui Apple potrebbe installare l’hardware Face ID dietro il display. ShrimpApplePro, il primo leaker a discutere del design, ha anche affermato che se Apple fosse in grado di posizionare il sistema Face ID sotto lo schermo, farà lo stesso con la fotocamera. Young crede che non vedremo un iPhone con una fotocamera sotto il display almeno fino al 2024, il che non è male dato che i pochi telefoni Android dotati di questa tecnologia sono deludenti.

Secondo Young, il design dello schermo dell’iPhone 14 Pro sarà diverso da tutto ciò che abbiamo visto. La selezione di quest’anno dovrebbe includere due versioni: iPhone 14 da 6,1 pollici e iPhone 14 Max da 6,7 ​​pollici, oltre a due modelli Pro: iPhone 14 Pro da 6,1 pollici e iPhone 14 Pro Max da 6,7 ​​pollici. La fotocamera principale da 12 MP dei modelli esistenti sarà apparentemente sostituita con una fotocamera principale da 48 MP nelle varianti Pro. Il chip A16 Bionic, che è un più potente, molto probabilmente alimenterà la serie.