Coop e Ipercoop strizzano l’occhio verso gli utenti che vogliono ancora oggi cercare di risparmiare, dopo le abbuffate natalizie di offerte, sull’acquisto di un nuovo smartphone o un prodotto di tecnologia generale. Il volantino attualmente disponibile è un buonissimo concentrato di sconti speciali, con prezzi molto più bassi del normale.

La campagna promozionale rispecchia chiaramente le aspettative del periodo, ovvero un forte focus sulla fascia media della telefonia mobile, con estreme possibilità di risparmio. Gli acquisti, a differenza delle soluzioni precedenti della stessa Coop e Ipercoop, risultano essere effettuabili solamente da coloro che decidono di recarsi in negozio, non sul sito ufficiale.

Coop e Ipercoop: queste offerte sono incredibili

Con le nuove offerte di Coop e Ipercoop gli utenti possono davvero dormire sonni tranquilli, sopratutto nel momento in cui stanno cercando di acquistare un prodotto appartenente alla fascia media della telefonia mobile. In questo caso specifico risulta possibile pensare di acquistare nuovi smartphone spendendo non più di 200 euro.

I modelli coinvolti nella campagna risultano difatti essere Samsung Galaxy A12, il migliore della selezione con il suo prezzo finale di soli 149 euro, per scendere poi verso i più economici ZTE Blade A31, disponibile pensate a soli 69 euro, ma anche uno Xiaomi Redmi 9AT, proposto nel periodo con un esborso finale di 99 euro.

Naturalmente all’interno della medesima campagna sono disponibili anche altri sconti ugualmente interessanti, se volete conoscerli da vicino, scoprendo i prezzi che le aziende hanno riservato a voi, dovete ricorrere a questo link.