WindTre non vuole farsi cogliere impreparata nel 2022 e pensa da subito ad una strategia molto aggressiva nel campo della telefonia mobile. Il primario obiettivo del gestore arancione in queste prime battute dell’anno è arginare la crescita di Iliad, anche grazie a tariffe molto vantaggiose per costi e soglie di consumo come la Go Unlimited Star+.

WindTre, Giga illimitati e prezzi da ribasso per il 2022

La WindTre Go Unlimited Star+ è senza ombra di dubbio la migliore occasione del momento nel campo della telefonia mobile. I clienti di WindTre grazie a questa tariffa potranno accedere a soglie no limits con costi inferiori rispetto a quelli di Iliad.

Il pacchetto della tariffa prevede, nel dettaglio, Giga senza limiti per la connessione internet, chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili ed SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica. Il prezzo previsto per gli abbonati sarà pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

Oltre a prezzi e soglie di consumo, ci sono altri vantaggi a caratterizzare la WindTre Go Unlimited Star+. I clienti infatti potranno beneficiare nei primi sei mesi di abbonamento anche di un costo bloccato. Stando alle attuali condizioni del provider, nel primo semestre non sono previste rimodulazioni unilaterali.

Le condizioni di attivazione per questa tariffa sono molto semplici. I clienti dovranno impegnarsi a versare a WindTre una quota extra una tantum dal valore di 10 euro per la ricezione della scheda SIM. Al tempo stesso i clienti dovranno anche effettuare l’operazione di portabilità del numero attuale da linee TIM, Vodafone ed Iliad.