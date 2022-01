WhatsApp, come ben sapete, è tra le applicazioni di messaggistica istantanea più usate in assoluto al mondo, e pertanto ci interessa da vicino cosa il team di sviluppo ha in serbo per il futuro.

Stando a quanto scovato da WABetaInfo tramite l’analisi dell’apk relativo all’ultimo aggiornamento di WhatsApp per Android, sulla piattaforma sta arrivando un’interessante novità per i messaggi vocali. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp: in arrivo delle novità per i messaggi vocali

Alcune immagini trapelate in rete mostrano in anteprima il riproduttore globale dei vocali, il quale renderà possibile l’ascolto di un messaggio vocale in qualsiasi sezione dell’applicazione e non solo all’interno della chat in cui è stato ricevuto. Attualmente infatti è possibile ascoltare un vocale esclusivamente se ci si trova nella chat in cui è stato ricevuto o inviato, oppure se l’applicazione WhatsApp non è più in primo piano. Dopo l’introduzione della novità appena vista, sarà possibile ascoltarlo anche nella sezione generale delle chat.

La novità è ancora in fase di sviluppo e l’abbiamo già intravista sulla versione iOS di WhatsApp. Questo significa che la vedremo su entrambe le app mobile di WhatsApp, purtroppo non sappiamo ancora quando. Negli scorsi giorni si è anche parlato di notifiche istantanee sulla schermata di blocco.

Quest’ultime mostreranno alla sinistra della notifica, la foto dell’account della persona che ci ha scritto, in modo che potremo associare più rapidamente il messaggio alla persona che l’ha scritto. L’obiettivo di WhatsApp era quello di fornire una maggiore utilità nel momento in cui un utente dovesse ricevere più notifiche in contemporanea. Tutto ciò sarà poi esteso anche alle chat di gruppo, in modo da renderle meno dispersive.