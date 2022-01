Il produttore cinese Vivo continua a sfornare nuovi dispositivi. L’utilizzo arrivato per il mercato cinese è il nuovo Vivo Y33T, un device di fascia media che si presenta in sostanza come una versione leggermente differente di un altro device presentato poche settimane fa.

Vivo annuncia ufficialmente il nuovo Vivo Y33T: ecco le differenze con Vivo Y21T

Vivo ha annunciato il nuovo medio di gamma Vivo Y33T e, come già accennato, si tratta sostanzialmente di una versione re-branded e leggermente differente del Vivo Y21T, smartphone annunciato soltanto un mese fa per il mercato indiano.

Cambiano poche caratteristiche tecniche tra i due. Tra queste, il nuovo medio di gamma dispone di un maggiore quantitativo di memoria RAM paro a 8 GB (espandibile virtualmente con 4 GB extra), un display con un refresh rate a 60Hz e una fotocamera anteriore per i selfie migliore da 16 MP. Il resto delle caratterizza e il design sono invece invariati.

La parte frontale ospita infatti un display con un notch a goccia centrale da 6.58 pollici di diagonale e una risoluzione pari a FullHD+. La parte posteriore dello smartphone è invece occupata da un modulo fotografico rettangolare in cui sono collocati tre sensori fotografici da 50, 2 (sensore macro) e 2 (sensore profondità) MP. Le prestazioni sono affidate anche questa volta dal SoC Snapdragon 680 di casa Qualcomm con in accoppiata 128 GB di storage interno (espandibili tramite microSD fino a 1 TB), mentre rimangono la batteria con una capienza da 5000 mAh con ricarica rapida da 18W e un sensore biometrico fisico laterale per lo sblocco.