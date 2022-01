Unieuro sfida le altre realtà della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale veramente invitante, ricca di occasioni e di prezzi decisamente abbordabili, con i quali gli utenti riescono davvero a spendere decisamente meno del previsto.

Gli acquisti, come sempre del resto, possono essere tranquillamente completati da coloro che decideranno di recarsi in un qualsiasi negozio, alla stessa stregua degli utenti che si affideranno al sito ufficiale di Unieuro. In questo secondo caso, tuttavia, è bene ricordare che sarà strettamente necessario spendere almeno 49 euro, per godere della spedizione gratuita presso il domicilio.

Unieuro: quanti sconti e che prezzi da non perdere

Unieuro spinge gli utenti ad acquistare gli smartphone di ultima generazione, focalizzando molto l’attenzione sul brand Samsung e sulla fascia altissima. I due prodotti maggiormente interessanti dell’intera campagna, sono appunto rappresentati dalla coppia Galaxy S21 FE e Galaxy S21 Ultra 5G, i cui prezzi si aggirano attorno rispettivamente a 699 e 999 euro.

Le promozioni, ad ogni modo, sono anche legate a modelli venduti a cifre decisamente più ridotte, in particolare al di sotto dei 400 euro complessivi. In questo caso risultano essere acquistabili i vari Oppo A94, Motorola E20, Vivo Y33s, Xiaomi Redmi 10, Galaxy A52, Xiaomi 11 Lite, Xiaomi Redmi 10, Realme GT Master Edition (proposto a 329 euro), Huawei Nova 8i o anche l’integerrimo Realme Narzo 30, il cui prezzo finale è di soli 189 euro. Questo e molto altro ancora vi attende direttamente da Unieuro, nel caso in cui il volantino abbia stuzzicato il vostro interesse, consigliamo di aprire le pagine cliccando il seguente collegamento.