Quando arriva il periodo dei saldi, le persone impazziscono a tal punto da non capire spesso cosa stanno facendo. Bisogna comunque tenere conto del fatto che i momenti del genere non arrivano tutto l’anno, ma solo due volte ogni 365 giorni. Ciò significa che avete a disposizione prezzi così bassi risulta un avere propria rarità.

Unieuro è uno dei colossi più grandi del mondo dell’elettronica in Italia ma a quanto pare non è riuscito, come tante altre aziende, a sfuggire alla morsa del phishing. Quando parliamo di phishing, parliamo di una pratica truffaldina che riesce a tirare dentro tutti, anche i più esperti. Il tutto funziona con dei messaggi ingannevoli che sono in grado di far capire che ci siano degli sconti o magari dei vantaggi, portando però poi ad aprire delle pagine molto strane.

Unieuro: la nuova truffa dice di regalare degli smartphone ma non c’è nulla di vero

Unieuro sta affrontando una nuova avventura, questa volta molto pericoloso. Sarà infatti compito dell’azienda provare a far capire a tutti che c’è una truffa in atto, la quale potrebbe portare via dei soldi dal conto corrente o del credito residuo.

Il nuovo messaggio che si è diffuso sta praticamente dicendo agli utenti alcuni smartphone possono essere ottenuti gratis dal sito ufficiale. Il tutto cliccando su un link che è in realtà un fake. Questo porta ad una pagina praticamente uguale a quella del colosso, mediante la quale però gli utenti finiranno per abbonarsi ad alcuni abbonamenti a pagamento senza neanche saperlo.