La reputazione di Unicredit non è ammissibile di discussione. Si tratta di una banca che cura gli interessi dei propri clienti garantendo servizi vantaggiosi e soprattutto sicuri. Ci si stupisce come sia possibile che l’Assistenza Clienti possa diffondere un messaggio in cui si cita la chiusura immediata del conto senza possibilità di ricevere o inviare denaro. Ed infatti si tratta propriamente di una famigerata truffa che non lascia scampo in quanto a possibilità di vedersi sottratto il denaro. Ecco la nuova vicenda che arriva a margine di quella BNL.

Unicredit: sconforto tra i clienti derubati dai propri soldi e costretti a bloccare il conto

Il nuovo messaggio truffa è stato condiviso dagli hacker attraverso le mail list e sta facendo il giro di tutta l’Italia inneggiando un ipotetico intervento dei detentori di conto corrente, carte di credito, di debito e prepagate. A meno di aggiornare i dati personali pare non si possa fare altro che incorrere nell’impossibilità di accedere al proprio portafogli digitale. Ma non è così, contrariamente a quanto invece si evince dal messaggio allegato che riproponiamo qui a seguire:

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT