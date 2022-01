L’operatore virtuale Rabona Mobile ha recentemente deciso di prorogare tre delle sue offerte, rispettivamente Novantesimo, Calcio e Contropiede, fino al prossimo 31 gennaio 2022.

Le offerte in questione, composte da minuti, SMS e fino a 200 Giga di traffico dati ogni mese, rimangono ancora disponibili sia nei punti vendita autorizzati che online nel sito ufficiale dell’operatore, in questo caso con spedizione gratis tramite corriere espresso. Scopriamole insieme nel dettaglio.

Rabona Mobile proroga tre offerte fino al 31 gennaio 2022

L’offerta Novantesimo comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 90 Giga di traffico dati al prezzo di 6,99 euro al mese. Per attivare questa offerta, lanciata sul mercato il 29 Ottobre 2021, è possibile richiedere un nuovo numero o effettuare la portabilità da qualsiasi operatore. In tutti i casi, il costo di attivazione è pari a 3 euro.

Si continua poi con l’offerta tariffaria Calcio, con bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 111 Giga di traffico dati al costo di 7,99 euro al mese. In questo caso, i nuovi clienti interessati devono richiedere necessariamente la portabilità del numero, provenendo da qualsiasi operatore nazionale. Il costo di attivazione è pari a 2 euro.

L’ultima offerta in scadenza al 31 Gennaio 2022 è come già detto Contropiede, ancora disponibile con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico dati mensile in 4G a due prezzi differenti. Nel dettaglio, se il cliente proviene da Kena ottiene un prezzo di 7,99 euro al mese, mentre con portabilità da ho. Mobile e Very Mobile bisogna sostenere un costo di 8,99 euro mensili. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.