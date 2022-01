Motorola ha annunciato ufficialmente l’inizio delle vendite in Italia del nuovo Motorola G31, disponibile a 239,90 euro e annunciato a novembre tra i dispositivi che fanno della tecnologia di imaging il loro punto di forza.

Il nuovo Motorola G31 dispone di un display OLED Full HD+ di 6,4 pollici, un sistema di tripla fotocamera e il tutto supportato da una batteria di 5000 mAh. Oltre 400 PPI per una visione più limpida di qualsiasi contenuto e livelli di contrasto incredibili.

Questo nuovo set di tre fotocamere funziona in qualsiasi ambiente, anche poco illuminato. Il sensore consente di scattare foto sensazionali da qualsiasi angolazione in 50 MP. Con la tecnologia Quad Pixel potrai anche sperimentare con i tuoi scatti per renderli ancor più vividi soprattutto in casi di scarsa luminosità. Inoltre, con l’obiettivo grandangolare fino a 118° potrai dar voce alla tua creatività. Il nuovo sensore permette di scattare foto nella modalità standard o unendo più prospettive in una.

L’azienda ha annunciato che la batteria può durare fino a due giorni con una singola ricarica. Inoltre, il processore ad octa-core con HyperEngine Gaming di Motorola renderà l’uso di qualsiasi app e funzionalità più fluido e reattivo, anche mentre si utilizza il Wi-Fi.

La RAM è di 4 GB mentre lo spazio d’archiviazione ammonta a 128 GB. Per i più esigenti, è possibile aggiungere spazio d’archiviazione tramite microSD fino ad 1 TB. Motorola G31 non è solo funzionale e performante, anche il suo design non è lasciato al caso. Il corpo del dispositivo è realizzato in un materiale idrorepellente, perfetto ad esempio per chi ama correre o per quelle giornate sfortunate in cui piove e dimentichi l’ombrello a casa.