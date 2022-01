Iliad continua la sua importante cavalcata nel campo della telefonia mobile in Italia anche in queste prime fasi del 2022. Il gestore francese ha deciso di riproporre per le prossime settimane una delle sue principali tariffe, la Giga 120. I clienti che attraverso il sito web attiveranno questa promozione riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati e 120 Giga per navigare in internet. Il costo della tariffa sarà di 9,99 euro ogni mese.

Iliad, ritorna la Giga 120: per i clienti anche tre servizi gratis

La Giga 120 rappresenterà una ghiotta occasione non solo per i costi e per le soglie di consumo, ma anche per la disponibilità di tre servizi presenti a costo zero.

In linea con le precedenti condizioni di Iliad, anche in questa circostanza i clienti che scelgono la Giga 120 potranno ottenere telefonate senza limiti verso l’estero. Gli utenti potranno quindi comunicare con amici e parenti al di fuori dell’Italia, sia con chiamate verso numeri fissi sia verso numeri mobili. Attualmente Iliad prevede più di 60 nazioni utili per le telefonate a costo zero.

Sempre gli abbonati che scelgono Iliad potranno beneficiare anche della segreteria telefonica, sempre senza alcun costo extra. Si conferma anche in questa circostanza una strategia commerciale del tutto differente da quelle di TIM, Vodafone e WindTre. L’ascolto delle registrazioni audio, infatti, non andrà ad intaccare il credito residuo degli abbonati di Iliad.

A caratterizzare la convenienza della promozione Giga 120 è poi la tecnologia 5G. La connessione internet di ultima generazione, sempre a differenza di altri operatori, con Iliad sarà disponibile gratis.