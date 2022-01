Honor ha annunciato ufficialmente il lancio sul mercato di Honor Magic V, il primo smartphone con display pieghevole dell’azienda che supporta anche il 5G e svariate funzioni inedite.

Le prestazioni elevate del nuovo Honor Magic V pieghevole sono garantite dal processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Presente anche la tecnologia waterdrop screen, uno schermo esterno più grande e l’interfaccia utente Magic 6.0 dell’azienda. Rispetto agli altri pieghevoli in circolazione, questo dispositivo è un grande passo avanti sia per il design sia per le caratteristiche tecniche. George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd. dichiara: “Honor ha forti ambizioni, vuole diventare il marchio di smartphone più performante nel mercato foldable premium. Siamo sicuri che il nostro primo flagship della categoria sarà molto competitivo rispetto ai modelli esistenti”.

Design innovativo e un display simmetrico e sottile

Basato sulla tecnologia waterdrop screen, Honor Magic V presenta una struttura simmetrica e super sottile rispetto a qualsiasi modello della concorrenza. Il display OLED pieghevole da 6,45 pollici raggiunge i 44° quando è piegato. Il risultato è un rapporto schermo-corpo più ampio rispetto ad altri dispositivi di questo settore. Non sarà né troppo lungo né troppo stretto, regalando agli utenti un’esperienza diversa ma tenendo fede al design tradizionale cui siamo abituati. Il display aperto di 7,9 pollici offre un’esperienza incredibile per visualizzare contenuti come se il dispositivo fosse un tablet.

Gli schermi di HONOR Magic V supportano una gamma di colori DCI-P3 al 100% con 1,07 miliardi di colori. La frequenza di aggiornamento dello schermo raggiunge i 120Hz. Questo dispositivo è anche il primo smartphone pieghevole a ricevere la certificazione IMAX Enhanced. La struttura del Magic V è realizzato in lega di titanio, metalli liquidi di zirconio e fibre di carbonio. Si ottiene in questo modo uno smartphone leggero, sia piegato che non.

Honor Magic V: prestazioni dinamiche con Snapdragon 8

Magic V di Honor è il primo tra i modelli con display pieghevole ad essere alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 1 5G di Qualcomm. Grazie al supporto per la GPU Adreno, il dispositivo offre anche un aumento delle prestazioni della GPU del 30%. Supportati 12GB di RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione, portando delle migliorie anche nell’elaborazione e conservazione dei file. Magic V include anche un sistema di raffreddamento intelligente che permette al dispositivo di funzionare perfettamente senza surriscaldarsi a causa della presenza delle innumerevoli funzioni.

Un set di telecamere rivoluzionario per il nuovo dispositivo Honor

Non si può non riservare un piccolo spazio anche al set di fotocamere incredibile di questo smartphone. Magic V include un array quad-camera con Intelligenza Artificiale. Le fotocamere sul retro e sulla parte anteriore raggiungono rispettivamente 50 MP e 42 MP. Supportate le modalità HDR, Zoom e Notte. Presente anche un sistema innovativo di imaging per scattare foto incredibili a prescindere dal soggetto e il luogo immortalato.

Debutto di HONOR Magic UI 6.0: esperienza utente personalizzata

L’interfaccia utente di questo nuovo dispositivo, oltre a competere dignitosamente con la concorrenza nei campi più noti, introduce delle funzioni aggiuntive piuttosto interessanti. Il dispositivo diventerà una sorta di assistente personale che registra e ricorda nel momento opportuno tutte le tue abitudini, dalle più semplici alle prenotazioni usuali di determinati viaggi o altri eventi, e cosi via. In questo modo programmare e organizzare le tue giornate sarà più semplice ed immediato.

HONOR Magic V supporta anche un sistema Multi-Windows per permettere allo schermo di dividersi in più finestre. In questo modo potrai usufruire di più contenuti nello stesso momento.

Durata della batteria e ricarica rapida migliorata

Magic V è alimentato da una batteria da 4,750mAh per un uso di lunga durata. Inoltre, supporta 66W HONOR SuperCharge, per ricaricare il dispositivo al 50% in 15 minuti.

Colore e disponibilità

Il dispositivo è disponibile in tre colori: Black, Space Silver e Burnt Orange. Inizialmente arriverà in Cina, in seguito sapremo se e quando sarà lanciato anche in altri mercati.