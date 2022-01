Gli sconti che Coop e Ipercoop hanno deciso di attivare per avvicinare il più possibile gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, possono davvero far gola a coloro che da tempo stavano cercando di risparmiare il più possibile, senza mai rinunciare alla qualità dei dispositivi da aggiungere al proprio carrello.

Il risparmio è notevole su ogni singolo dispositivo, ricordando comunque che gli ordini sono sempre da effettuare solo ed esclusivamente in negozio, non sul sito di coop o ipercoop, con possibilità inoltre di fruire anche della garanzia della durata di 2 anni dalla data d’acquisto, in modo da avere garantita la riparazione gratuita per ogni difetto di fabbrica. Nell’eventualità in cui si scelga la telefonia mobile, le versioni commercializzate sono tutte completamente no brand.

Occasioni da non perdere sono finalmente disponibili anche da Coop e Ipercoop, il volantino riesce ad avvicinare gli utenti all’acquisto di nuovi smartphone da meno di 200 euro, dotati ugualmente di buone prestazioni generali.

I prodotti su cui il volantino focalizza la propria attenzione, sono Galaxy A12, un modello lanciato nel corso del 2021, e caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo, se considerate che al giorno d’oggi lo si può acquistare a soli 149 euro. Le alternative sono indubbiamente rappresentate da terminali ancora più economici, come ZTE Blade A31, il cui prezzo è di 69 euro, per finire con Xiaomi Redmi 9AT da 99 euro. Maggiori dettagli sono raggiungibili premendo qui.