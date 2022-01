WhatsApp: nuovo aggiornamento 2022 in arrivo, le novità sono strepitose

Il 2022 di WhatsApp si apre con alcune novità molto interessanti che riguardano soprattutto il supporto a diversi smartphone. Come sappiamo infatti il prossimo mese di febbraio sarà portatore di una nuova lista che vedrà esclusi numerosi dispositivi chi dà sempre possono servirsi del supporto della famosa piattaforma di messaggistica istantanea.

Ci sarà bisogno di tante novità, soprattutto dal punto di vista della versatilità proprio per cercare di colmare la distanza che Telegram sta rendendo sempre più siderale. Diversi aggiornamenti sono in cantiere, come visto anche durante la fine dello scorso anno. L’obiettivo è quello di rendere WhatsApp sempre la migliore di tutte in termini di comunicazione ma anche di intuitività.

WhatsApp: la nuova aggiunta con il prossimo aggiornamento mostrerà già in notifica la foto del profilo di chi vi scrive

Secondo quanto riportato dalle ultime notizie provenienti dal web ed in particolar modo dalla versione beta di WhatsApp, ci sarebbe una novità dal punto di vista visivo all’interno dell’applicazione. In realtà non bisognerebbe neanche entrarci, dal momento che questa riguarderà le notifiche istantanee che troverete sulla mostra schermata di blocco.

Sarà infatti possibile notare alla sinistra della notifica che contrassegna un messaggio in arrivo, la foto dell’account della persona che vi sta scrivendo. Sarà così possibile associare più rapidamente i messaggi e capire chi ci sta contattando.

L’obiettivo di WhatsApp era quello di fornire una maggiore utilità nel momento in cui un utente dovesse ricevere più notifiche in contemporanea. Tutto ciò sarà poi esteso anche alle chat di gruppo, in modo da renderle meno dispersive.