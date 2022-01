Anche in questo 2022, Vodafone vuole essere protagonista nel campo della telefonia mobile. Il gestore inglese ha l’intenzione di ampliare la sua proposta commerciale ad un numero quanto più ampio possibile di clienti. In alternativa alle attuali proposte di Iliad, la Giga 150 in primi, il provider ha deciso di rilanciare anche nel nuovo anno la sua tariffa Special 70 Giga.

Vodafone, la tariffa da 70 Giga inaugura il nuovo anno

La ricaricabile Special 70 Giga è una garanzia per i clienti che cercano un pacchetto di contenuti molto ampio al netto di soglie di consumo da vero ribasso. I clienti, in particolare, potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per la connessione di rete con le velocità del 4G.

Il prezzo previsto per il rinnovo della Special 70 Giga è pari a 7,99 euro con il rinnovo previsto ogni trenta giorni. I clienti che sono interessati a questa proposta dovranno aggiungere soltanto un costo una tantum di 10 euro per il rilascio della SIM.

Nel 2022 c’è una sorpresa in più per i clienti che decidono di attivare una SIM con Vodafone. Il gestore ha infatti garantito prezzi bloccati almeno durante il primo semestre ai nuovi clienti. Nei primi sei mesi quindi non saranno previste rimodulazione né su costi né su soglie di consumo.

I clienti che sono interessati all’attivazione della Special 70 Giga possono rivolgersi presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. Ricordiamo che l’operazione di portabilità del numero da TIM, WindTre ed Iliad è necessaria ai fini della sottoscrizione dell’offerta.