Unieuro prova in tutti i modi a convincere gli utenti a recarsi in un qualsiasi negozio per completare l’acquisto di uno smartphone di ultima generazione, con una campagna promozionale di pregevole fattura, dai prezzi decisamente più bassi del normale.

Il volantino attivato nel periodo dall’azienda, è da ritenersi valido alla stessa stregua delle soluzioni precedenti; ciò sta a significare che gli acquisti possono tranquillamente essere completati sia in negozio, che da coloro che decideranno di affidarsi al sito ufficiale. Quest’ultimo, inoltre, prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, solo nel momento in cui la spesa dovesse effettivamente superare i 49 euro.

Unieuro show: tantissime offerte attendono gli utenti

Il Vero Fuoritutto è stato lanciato proprio ieri da Unieuro, proponendo una campagna promozionale ricchissima di soluzioni dai prezzi bassi e convenienti. Gli smartphone, come al solito del resto, rappresentano il fulcro centrale del volantino, che ricordiamo essere attivo fino al 27 gennaio 2022.

I modelli effettivamente coinvolti partono dal più economico Xiaomi Redmi Note 10S da 219 euro, passando poi per Oppo A94 a 299 euro, Galaxy A52 a 249 euro, Xiaomi 11 Lite 5G a 349 euro, Xiaomi Redmi 10 a 179 euro, Huawei Nova 8i a 299 euro, Vivo Y33s a 229 ero, Realme GT Master Edition a 329 euro, Realme Narzo 30 a 189 euro, Realme C21 a 129 euro o anche Motorola E20 a soli 99 euro.

La fascia alta, infine, è perfettamente rappresentata da soluzioni del calibro di galaxy S21 FE a 699 euro o Galaxy S21 Ultra 5G a 999 euro. Tutte le altre offerte del volantino, le trovate a questo indirizzo.