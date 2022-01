Unicredit è senza dubbio una delle realtà bancarie più apprezzate del Paese. Seconda a nessuno in quanto a sicurezza e privacy dei propri clienti viene indirettamente coinvolta nella nuova truffa. Dietro l’escamotage per rubare denaro dai conti correnti e dalle carte associate ad esso ci sono degli hacker professionisti che si presentano con un messaggio allarmante che miete sempre più vittime.

Truffa Unicredit: i clienti erano stati avvertiti ma non c’è stato nulla da fare

I clienti erano stati avvertiti sulle potenziali minacce cui si può incorrere online. Un messaggio truffa gira in queste ore nelle caselle email di migliaia di utenti con lo scopo di sottrarre denaro. La minaccia, indicata nel testo citato, è di una chiusura del conto senza possibilità di appello. I timori non hanno ragion d’essere in quanto la banca non ha subito alcun furto di dati personali e non è richiesta alcuna azione da parte dell’utente finale. Questo quanto fatto trapelare dalla nuova email.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT