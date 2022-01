Tantissime offerte shock sono state lanciate nell’ultimo periodo da Trony, per cercare di invogliare il maggior numero di utenti possibili all’acquisto di prodotti di alto livello, garantendo nel contempo un risparmio decisamente importante, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità generale.

Tutte le promozioni che troverete descritte nel nostro articolo, sono state attivate solo ed esclusivamente nei singoli negozi in Italia, ovvero sarà strettamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi per completare l’acquisto. Le scorte, al netto di rare occasioni, non dovrebbero essere limitate, offrendo a tutti la possibilità di accedervi.

Premete qui per ricevere codici sconto Amazon gratis e scoprire un lungo elenco di offerte veramente molto speciali.

Trony è incredibile: solo oggi tantissime offerte da paura

Trony non finisce mai davvero di stupire, in questi giorni l’azienda ha indiscutibilmente pensato di proporre al pubblico una incredibile campagna promozionale infarcita di prodotti dai prezzi decisamente scontati. Il migliore dell’intero volantino è chiaramente il Samsung Galaxy S21, un top di gamma a tutti gli effetti, finalmente proposto a soli 699 euro, e con alle spalle una scheda tecnica davvero di altissimo livello. Con 50 euro in più, se interessati al mondo dei foldable, sarà possibile pensare di mettere le mani sull’incredibile Samsung Galaxy Z Flip3.

Rientrando invece sotto una spesa di 400 euro, l’occhio cade indiscutibilmente su alcuni dei prodotti più richiesti dell’ultimo periodo, come Xiaomi Redmi Note 10 5G, Oppo Find X3 Lite, TCL 20L, Vivo Y21 o anche Samsung Galaxy A52s. Se volete scoprire il volantino da vicino, consigliamo l’apertura di questo link.