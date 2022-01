TIM ha una voce privilegiata da alcuni mesi a questa parte anche nel campo della streaming tv. Il provider nazionale da tempo ha investito nella sua piattaforma TIMvision, il contenitore grazie a cui migliaia di utenti quotidianamente possono accedere ad importanti contenuti nazionali ed internazionali tra film, serie tv, documentari e show d’intrattenimento.

TIM, nel nuovo anno Netflix gratis con calcio e sport

Nel 2022 TIMvision conferma la sua proposta a 360 gradi, con importanti partnership per i contenuti di sport e calcio. Tutti i clienti di TIM che scelgono il pacchetto per lo streaming avranno a loro disposizione il libero accesso ai contenuti di DAZN, la piattaforma che assicura la visione in esclusiva della Serie A.

In aggiunta alla Serie A, inoltre, sempre per mezzo di TIMvision i clienti possono vivere anche tutte le emozioni delle partite della Champions League. TIM, infatti, in aggiunta alla già citata partnership con DAZN, ha raggiunto un importante accordo commerciale anche con Mediaset. In nome di tale partnership, i clienti dell’operatore potranno accedere senza limiti al portale Mediaset Infinity+.

Il prezzo di un abbonamento streaming di TIM, con DAZN e con Mediaset incluso, è pari a 29,99 euro. I clienti avranno diritto anche al decoder TIMvision Box senza costi aggiuntivi.

Nel 2022, inoltre, i nuovi clienti che attivano un piano streaming con TIM potranno beneficiare anche di Netflix a costo zero. In via del tutto promozionale, oltre ai contenuti per calcio e sport, anche il portale con film e serie tv è incluso nel costo mensile di 29,90 euro.