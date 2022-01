Sky è chiamata ad un 2022 di rilancio dopo le difficoltà dello scorso anno. La pay tv anche nel corso dei prossimi mesi dovrà rinunciare all’esclusiva più importante, quella per la Serie A. Per evitare una fuga di clienti verso altre piattaforme, DAZN (che detiene i diritti della Serie A per il prossimo triennio), ma anche Netflix ed Amazon Prime Video, il gruppo commerciale di Sky ha lanciato un’inedita politica commerciale.

Sky, le grandi offerte per il nuovo anno

Da qualche settimana a questa parte vi è stata una vera e propria svolta low cost da parte di Sky. La pay tv satellitare ha infatti presentato a vecchi e nuovi abbonati le sue inedite offerte caratterizzate da prezzi da vero ribasso.

La prima sorpresa per i clienti di Sky riguarda il ticket Calcio. Il pacchetto sarà disponibile per tutti gli abbonati al semplice costo di 5 euro ogni trenta giorni. Importante novità anche per i clienti con programma Extra attivo. Per i vecchi abbonati infatti il pacchetto sarà gratis per tre mesi.

I prezzi sono da ribasso anche per il ticket più ricco, quello per lo Sport. Il pacchetto che garantisce la visione delle partite della Champions League insieme a tennis, Formula 1, motomondiale ed NBA prevede ora una tariffa di 16,90 euro al mese.

I listini smart di Sky interessano anche il ticket del Cinema, con nuovo costo fissato a 10,90 euro al mese, ed il pacchetto base dell’intrattenimento con un prezzo di 14,90 euro al mese. Per tutte le combinazioni di offerte, il decoder Sky Q sarà incluso a costo zero.