Il colosso sud coreano Samsung ha recentemente deciso di chiudere l’accessibilità all’app store di Tizen per tutti gli utenti, sia per i nuovi che per quelli già esistenti.

Già lo scorso giugno, la società aveva stoppato le nuove registrazioni sul marketplace per le applicazioni per i dispositivi con sistema operativo Tizen e ora, a partire dagli inizi di gennaio 2022, la chiusura è divenuta definitiva. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung chiude l’app Store di Tizen

Questa notizia non farà di certo cadere l’occhiello in un bicchiere, considerando l’essenza datata dello stesso OS, il cui ultimo smartphone rilasciato risale al 2017 con il Samsung Z4. Qualora un utente disponga di un dispositivo della serie Z di Samsung, dovrà necessariamente valutare un cambiamento e virare verso altri device Android oppure iOS, visto che presto incomberà nel mancato aggiornamento di tutte le app già installate.

Ricordiamo però che il nome Tizen continueremo a sentirlo però associato alle smart TV del colosso sudcoreano, mentre già sappiamo del suo abbandono per quanto riguarda gli smartwatch, visto che la serie Galaxy Watch 4 esegue il sistema operativo Wear di Google e la medesima strada sarà percorsa anche dalle future generazioni.

Per chi non lo conoscesse, Tizen è un progetto di sistema operativo open source per dispositivi mobili basato su Linux sponsorizzato dalla Linux Foundation e dalla LiMo Foundation ma utilizzato e sviluppato principalmente da Samsung Electronics.