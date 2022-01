L’operatore virtuale Kena Mobile ha lanciato delle nuove offerte per l’inizio di questo 2022, oltre a quelle che erano già attivabili precedentemente. Vi ricordo che si tratta dell’operatore di telefonia controllato da Tim.

Kena propone delle offerte molto interessanti sia per i nuovi che già clienti, con un prezzo di attivazione differente. Scopriamo insieme quali sono le offerte attualmente attivabili.

Kena Mobile: ecco le offerte attualmente attivabili

Partiamo con l’offerta meno costosa, la Special, che comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico internet per il primo mese, al prezzo di 7.99 euro al mese. Questa offerta è attivabile esclusivamente dai clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile e Withu Mobile.

Troviamo anche, allo stesso prezzo, la 7.99 Nuovi Numeri che comprende lo stesso bundle della precedente ma con 50 GB di traffico internet al mese. Questa offerta, come avrete intuito, è attivabile solamente dai nuovi numeri al costo di 4.99 euro una tantum. Continuando troviamo a 9.99 euro al mese l’offerta con minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico internet. Questa è disponibile per chi attiva un Nuovo Numero Kena Mobile e per clienti che effettuano portabilità del proprio numero da Iliad, Poste Mobile e altri operatori.

Per finire, troviamo la Kena 12.99 con minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico internet. Accessibile esclusivamente per chi effettua la portabilità del proprio numero da un altro operatore. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.