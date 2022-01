L’operatore virtuale JustSpeed ha recentemente deciso di prorogare la propria promozione con Fibra FTTH scontata per ben sei mesi. Stiamo parlando della Special Promo, proposta a meno di 20 euro al mese.

La nuova data di scadenza fissata, secondo quanto si legge all’interno del documento di trasparenza tariffaria, è quella del 21 febbraio 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

JustSpeed proroga la Special Promo fino al 21 febbraio 2022

Coloro che sottoscrivono Speed Power Special Promo, ottengono innanzitutto connessione illimitata fornita in tecnologia FTTH GPON. In base alla copertura dell’area in cui si utilizza il servizio, la relativa velocità di connessione può raggiungere massimali differenti. Nel dettaglio, in alcuni casi vengono forniti fino a 2,5 Gbps in download e 300 Mbps in upload, mentre per altri clienti sono previsti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload.

Riguardo al modem Wi-Fi, denominato Speed Box e incluso in comodato d’uso gratuito, al cliente può essere fornito uno tra i due modelli disponibili. Come è possibile notare nella sezione “Supporto tecnico” del sito, si tratta di un Technicolor FGA2233 e uno ZTE ZXHN H3600. Con Speed Power Special Promo, come già detto il prezzo è pari a 19,90 euro al mese per i primi 6 mesi, poi aumenta a 29,90 euro mensili.

Il contributo di attivazione è invece gratuito in promo invece che costare 100 euro, mentre in caso di disdetta o recesso è previsto un costo di disattivazione pari a 27,40 euro. Inoltre, in tutti i casi è necessario restituire il modem entro 30 giorni, seguendo le istruzioni presenti nella sezione Supporto del sito ufficiale di JustSpeed. In caso contrario, l’operatore si riserva la possibilità di addebitare una penale di 100 euro.