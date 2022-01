Iliad ha aperto il nuovo anno con sorprese anche maggiori rispetto al 2021. Il provider francese anche in questo mese di Gennaio si conferma come l’operatore low cost più popolare in Italia. I clienti che scelgono di attivare una SIM con il gestore avranno accesso a soglie di consumo quasi illimitati con costi più che contenuti.

Iliad, ultime ore per la tariffa con 150 Giga

Ancora per poche ore, sino alla mezzanotte di quest’oggi, attraverso il sito ufficiale dell’operatore francese sarà possibile attivare la nuova proposta low cost: la Giga 150.

Questa ricaricabile si conferma come la più popolare e conveniente del momento grazie ad un pacchetto che prevede consumi senza limiti per le chiamate e per gli SMS con 150 Giga per la connessione di rete. Incluso nel prezzo di questa ricaricabile vi è anche la tecnologia 5G. Per la navigazione con le reti internet di nuova generazione, i clienti che scelgono la Giga 150 non dovranno aggiungere alcun costo extra.

Il prezzo per il rinnovo di questa ricaricabile di Iliad sarà pari a 9,99 euro ogni trenta giorni. Tutti gli abbonati che provvedono alla sottoscrizione della tariffa dovranno aggiungere soltanto un piccolo costo una tantum dal valore di 10 euro per il rilascio della scheda.

In linea con tutte le altre ricaricabili presenti sul listino di Iliad, anche per quest’offerta gli utenti del gestore francese dovranno impegnarsi alla portabilità della rete da altro operatore o l’attivazione di un nuovo numero di telefono. Allo stato attuale non è dato sapere se la promozione, a tempo limitato, sarà prorogata anche per i giorni a venire.