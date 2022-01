Un’ombra misteriosa sul fondo di un lago è stata individuata su Google Maps e gli utenti su Reddit stanno cercando di indovinare cosa potrebbe essere.

L’oggetto si trova a Pyramid Lake in Nevada. Sembra contenere quattro sezioni, ognuna di lunghezza diversa. Pare inoltre che sia separato dall’omonima piramide nella zona, che è una piccola isola vicino alla sponda sud-orientale del lago. Alcuni utenti hanno suggerito che l’area individuata potrebbe essere una base militare militare con restrizioni d’accesso e situata in acqua, poiché nelle vicinanze si trova una base di installazione militare.

“Un sacco di basi militari sono in questa zona, incluso il Naval Underwater Warfare Center nel mezzo del deserto. Strano”, scrive un utente. Altri sostengono che potrebbe essere una barca abbandonata. “Sembra una barca, una barca militare che non è mai tornata in superficie”. Un altro ancora pensa che potesse essere solo un problema con la tecnologia di Google Maps.”Molte volte, specialmente con le foto in acqua, stai guardando artefatti venuti male a causa del processo di unione o compressione delle foto, non elementi reali”.

Collegandoci ai resoconti dei media che avevano riportato la loro discussione, l’utente del post originale ha risposto: “È così divertente. Come hanno trasformato la nostra curiosità e la nostra speculazione in qualcosa di così serio. Ma grazie per averlo fatto notare. Siamo tutti famosi ora”.