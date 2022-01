Esselunga si avvicina ulteriormente alle attuali richieste, e necessità, dei consumatori italiani, con il lancio di una campagna promozionale davvero specialissima, condita con prezzi molto più bassi del normale, e prodotti di altissima qualità generale.

Il volantino non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere in casa Esselunga, ovvero gli acquisti possono essere completati in esclusiva nei singoli punti vendita sul territorio nazionale, senza distinzioni o vincoli particolari di alcun tipo. Coloro che vorranno procedere all’ordine, dovranno sempre recarsi personalmente in negozio.

Esselunga: queste nuove offerte sono da impazzire

Una Girandola di Sconti vi attende da Esselunga, o meglio in tutti i punti vendita dell’azienda in Italia, ancora per qualche giorno (più precisamente fino al 19 gennaio), con prezzi decisamente più bassi del normale. Le riduzioni coinvolgono svariate categorie merceologiche, affondando però le radici nel mondo, come al solito del resto, della telefonia mobile di ultima generazione, e dai prezzi non superiori ai 319 euro.

Coloro che vorranno effettivamente acquistare, potranno decidere di fare affidamento su un buonissimo Xiaomi Mi 11 Lite 5G, oggi distribuito proprio alla cifra indicata poco sopra (soli 319 euro). L’alternativa decisamente più economica è invece rappresentata dal Galaxy A03s, un prodotto in vendita a 129 euro, e comunque in grado di garantire una serie di prestazioni abbastanza all’altezza della situazione. I prezzi più bassi dell’intera campagna promozionale possono essere visionati premendo qui, il collegamento è diretto al sito ufficiale di esselunga.