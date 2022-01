La lista di offerte che Carrefour ha effettivamente diramato nell’ultimo periodo, appare essere il giusto concentrato di ottimi prezzi bassi, in grado di garantire un risparmio veramente incredibile, nonché prodotti di altissima qualità, senza spendere cifre troppo elevate.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole per la maggior parte di coloro che decideranno a tutti gli effetti di approfittare degli sconti; gli ordini, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, devono comunque essere completati solamente recandosi personalmente in negozio, non sarà possibile affidarsi in nessun modo all’e-commerce nazionale.

Carrefour: occasioni ed offerte da non perdere

Gli smartphone che Carrefour ha deciso di scontare all’interno del proprio volantino intitolato “50 prodotti al 50%”, sono perlopiù legati alla fascia bassa della telefonia mobile, ovvero parliamo di dispositivi in vendita a meno di 200 euro, e dalle prestazioni tutt’altro che performanti.

I modelli in questione partono dal più economico Xiaomi Redmi 9AT, in vendita a 94,90 euro, per salire verso Oppo A53s da 159 euro, oppure il Galaxy A12 a soli 169 euro. Indipendentemente da quello che selezionerete, dovete comunque sapere che è previsto l’acquisto di un prodotto con garanzia della durata di 2 anni, pronta a coprire ogni difetto di fabbrica (non i danni accidentali), affiancata dalla versione no brand. Quest’ultima corre in aiuto degli utenti nel rilascio tempestivo degli aggiornamenti di sistema.