Le offerte che Bennet ha deciso di mettere a disposizione degli utenti nell’ultimo periodo, rappresentano il giusto compromesso per cercare di avere indubbiamente la meglio sulle altre realtà del territorio nazionale; gli utenti si ritrovano a poter risparmiare molto più del previsto, grazie anche a prezzi veramente bassissimi.

Per effettuare un ordine da Bennet, non sono necessarie operazioni particolarmente complesse, infatti sarà necessario recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, e poi scegliere il/i modelli maggiormente desiderati. Questi sono distribuiti con garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, e prevedono anche la versione no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Bennet: quante occasioni da non lasciarsi sfuggire

Tanti smartphone sono effettivamente in promozione da Bennet negli ultimi giorni, grazie alla campagna promozionale che l’azienda ha deciso di attivare fino al 19 gennaio. La fascia alta della telefonia mobile è rappresentata dall’ottimo Apple iPhone 12 da 699 euro, un prodotto del 2021, ma comunque caratterizzato da ottime specifiche, ancora in grado di battagliare con gli altri top di gamma.

Riducendo la spesa è le aspettative generali, ecco arrivare soluzioni del calibro di Galaxy A22, a 131,40 euro, passando per Galaxy A32 5G a 199 euro, Alcatel 5030D a 99 euro, oppure l’ottimo Samsung Galaxy S20 FE, distribuito nel periodo corrente al prezzo finale di soli 349 euro. Questo e moltissimo altro ancora vi attende da Bennet, per approfittare dei vari sconti non dovete fare altro che premere qui.