Anche se le vacanze sono finite, ci sono ancora offerte proposte dal Play Store. Il primo è un solido sconto su Poweramp, uno dei migliori lettori musicali su Android.

Successivamente, The Enchanted Cave 2, un divertente gioco di immersioni sotterranee. Ultimo ma non meno importante è Pocket Stables, una simulazione Kairosoft tutta sui cavalli da corsa. Quindi, senza ulteriori indugi, ecco le migliori app e giochi temporaneamente gratuiti e in vendita per l’inizio della settimana.

Lista app gratis Play Store

Memorizza: impara parole tailandesi con Flashcard $ 4,99 -> gratis; La vendita termina tra 4 giorni

Verbo spagnolo Blitz Pro $ 0,99 -> gratuito; La vendita termina tra 4 giorni

Foto in movimento $ 2,99 -> gratuito; La vendita termina tra 6 giorni

Calcolatrice binaria Pro $ 0,99 -> gratuita; La vendita termina tra 7 giorni

Decimale a Fraction Pro $ 1,49 -> gratuito; La vendita termina tra 7 giorni

Fractions Math Pro $ 0,99 -> gratuito; La vendita termina tra 7 giorni

Livemocha: Impara le lingue (edizione speciale) $ 0,99 -> gratis; La vendita termina tra 7 giorni

Word Resume Builder Pro $ 0,99 -> gratuito; La vendita termina tra 7 giorni

Word Resume Creator Pro $ 0,99 -> gratuito; La vendita termina tra 7 giorni

Giochi

Boom Land $ 0,99 -> gratuito; La vendita termina tra 9 ore

Zenge $ 0,99 -> gratuito; La vendita termina tra 9 ore

“OXXO” $ 0,99 -> gratuito; La vendita termina tra 1 giorno

Uomo snello RE $ 0,99 -> gratuito; La vendita termina tra 4 giorni

Island Heist: gioco di avventura offline 3D $ 0,99 -> gratuito; La vendita termina tra 5 giorni

LeagueMon VIP – Difesa dei mostri della lega offline $ 1,99 -> gratuito; La vendita termina tra 5 giorni

Monster Killer Pro – Assassino, Archer Hero Shooter $ 0,99 -> gratuito; La vendita termina tra 5 giorni

WhamBam Warriors VIP – Puzzle RPG $ 3,49 -> gratuito; La vendita termina tra 5 giorni

Raggiungimento palla $ 0,99 -> gratuito; La vendita termina tra 7 giorni

Puzzle di Natale Premium $ 0,99 -> gratuito; La vendita termina tra 7 giorni

Richiedi $ 0,99 -> gratuito; La vendita termina tra 7 giorni

Pacchetti di icone e personalizzazione

Bluric $ 0,99 -> gratuito; La vendita termina tra 2 giorni

Icona Sferoide $ 1,49 -> gratuita; La vendita termina tra 2 giorni

10x Launcher $ 0,99 -> gratuito; La vendita termina tra 3 giorni

Pacchetto icone Tigad Pro $ 1,99 -> gratuito; La vendita termina tra 5 giorni

Pacchetto icone Caya $ 0,99 -> gratuito; La vendita termina tra 6 giorni