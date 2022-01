WhatsApp: tre funzionalità incredibili che nessuno conosce nel 2022, ecco come averle

WhatsApp può essere arricchita da alcune applicazioni di terze parti disponibili in maniera gratuita sul web.

Molte di queste saranno disponibili ancora per molto tempo, magari anche all’interno degli store di riferimento. Si tratta di applicazioni legati al 100% che dunque non comportano problemi.

WhatsApp: le tre funzioni che esistono grazie ad alcune applicazioni di terze parti attualmente famosissime

Tra le funzionalità più interessanti in assoluto per quanto riguarda WhatsApp, ce ne sono alcune incluse ma ce ne sono altrettante al di fuori.

Esistono infatti degli applicativi molto famosi sul web, i quali sono stati scaricati da numerosi utenti durante questi primi giorni del 2022. La prima applicazione molto interessante è quella che permette di scoprire l’orario preciso di entrata o di uscita di un utente su WhatsApp, praticamente spiando quelli che sono i suoi movimenti. Si tratta di Whats Tracker, applicazione gratuita che consente quindi un vero e proprio lusso, ovvero quello di sapere in ogni momento quando la persona che si sceglie di spiare, entra o si disconnette da WhatsApp.

C’è poi anche un’altra applicazione, quella che consente di passare praticamente in osservati. Si tratta di Unseen, applicazione molto importante visto che va ad intercettare tutti i messaggi di WhatsApp permettendo agli utenti di leggerli ugualmente ma al di fuori dell’applicazione originale. In questo modo non ci saranno aggiornamenti riguardanti il proprio ultimo accesso e non si risulterà online.

L’ultima funzione è poi WAMR, la quale consente dunque di recuperare tutti i messaggi eliminati prima che si avesse la possibilità di leggerli.