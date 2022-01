L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente deciso di continuare a proporre le proprie offerte winback a tutti gli ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale.

Per la precisione stiamo parlando dell’offerta denominata Very X, che ha un prezzo molto competitivo, sotto i 10 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile continua a proporre la propria offerta winback Very X

L’offerta denominata Very X propone minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e ben 220 Giga di traffico internet alla massima velocità disponibile del 4G al prezzo di soli 9.90 euro al mese. Non è previsto alcun costo di attivazione e di acquisto della nuova SIM. L’attivazione dell’offerta è disponibile esclusivamente per coloro che riceveranno il relativo SMS informativo.

Ecco il testo del messaggio inviato: “Per te 220 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese se passi a Very entro il 10 gennaio 2022! In più attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni su verymobile.it/gpromo“.

L’offerta sarà disponibile fino ad oggi 10 gennaio per coloro che riceveranno la proposta via SMS. Un’offerta simile è disponibile all’attivazione anche per coloro che richiederanno la portabilità del numero da altri operatori come Iliad e Fastweb. Non vi resta che dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore.