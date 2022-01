I prodotti più richiesti in assoluto dagli utenti italiani, sono in genere gli smartphone, indubbiamente anche i più utilizzati quotidianamente, per questo motivo Unieuro ha deciso di focalizzare la propria attenzione sul famoso segmento, garantendo nel contempo un risparmio veramente importante.

La spesa è ridotta per la maggior parte dei consumatori in Italia, in quanto gli acquisti possono essere completati gratuitamente nei vari punti vendita, oppure è possibile approfittare anche della consegna presso il domicilio, la quale è sempre gratis nel momento in cui la spesa complessiva supera il valore limite di 49 euro. Coloro che vorranno invece rateizzare il pagamento, potranno richiedere il Tasso Zero, solo con un ordine maggiore di 199 euro.

Unieuro è incredibile: sconti così non si erano mai visti

Nuovo volantino di Unieuro con ottimi prezzi messi a disposizione di tutti gli utenti in Italia, e possibilità di acquistare anche alcuni top di gamma di elevata fattura. I modelli su cui l’azienda ha voluto focalizzare i propri sforzi, rientrano nella fascia di prezzo dei 299 euro, e coinvolgono comunque alcuni prodotti da non perdere assolutamente di vista.

Il più interessante è indiscutibilmente il Realme GT Master Edition, un dispositivo da 299 euro appunto, che promette ottime prestazioni generali, ma sopratutto un’attenzione al design superiore a tutti gli altri. Sempre all’interno del volantino, invece, ecco arrivare Xiaomi Redmi 10 ed anche un discreto Galaxy A52s, modelli relativamente economici che non offrono nulla di diverso da tanti altri. I migliori prezzi sono ad ogni modo elencati a questo indirizzo.