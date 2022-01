Le truffe rappresentano purtroppo una grande insidia per tutti gli italiani che hanno portano i loro soldi nelle principali banche della nazione. I malintenzionati hanno messo nel mirino i clienti degli istituti di credito più popolari in Italia e grazie ad una serie di tentativi di phishing cercano di rubare i risparmi di molte persone. Allerta alta per gli attuali correntisti presso Unicredit.

Unicredit, le truffe che gli utenti devono evitare

Proprio in questi giorni, molti clienti di Unicredit sono intercettati da finti operatori della banca. I cybercriminali, nei panni dei finti operatori, presentano ai correntisti comunicazioni fasulle tra la possibile chiusura immediata del conto corrente o anche l’accredito di un’ingente somma sullo stesso conto.

I tentativi di phishing da parte dei malintenzionati sono tutti caratterizzati da una presenza di un link in allegato ai messaggi. I messaggi a loro volta arrivano sia sotto forma di SMS sia attraverso le mail. Non mancano inoltre i casi di truffe registrate anche verso WhatsApp.

Il principale obiettivo dei cybercriminali è quello di accedere alle informazioni riservate delle possibili vittime, proprio grazie all’ausilio dei link in allegato. In caso di condivisione delle credenziali home banking, le vittime potrebbero ritrovarsi anche derubate dei risparmi presenti sul proprio conto Unicredit.

Un’evenienza secondaria, ma da non sottovalutare, è poi quella relativa ai servizi a pagamento. In alcune circostanze, molti abbonati di TIM, Vodafone e WindTre, hanno perso grandi parte del loro credito residuo proprio grazie a questi messaggi di truffa aventi come punto di riferimento il conto presso Unicredit.