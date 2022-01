Unicredit distrutta dalla nuova truffa: rubati migliaia di euro dai conti

UniCredit proverà a contrastare ancora una volta un nuovo fenomeno: il phishing. Stando a quanto riportato, sarebbe arrivato un nuovo messaggio truffa, il quale si fingerebbe un avviso per un blocco del conto.

UniCredit: i rischi con la nuova truffa sono sensibili, ecco il testo che sta inguaiando i clienti

La parola d’ordine è sempre la stessa: attenzione. Secondo quanto rivelato da alcuni organi di informazione, sarebbero davvero tanti gli utenti ad aver subito la nuova ondata di truffe. queste, di tipo phishing, avrebbero condotto tutti a subire danni ai conti correnti, soprattutto per quanto riguarda gli utenti Unicredit.

Il nuovo messaggio in mail parla di un blocco del conto corrente, il quale ovviamente non corrisponde a realtà. L’obiettivo è ottenere i dati di accesso ai conti.

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :