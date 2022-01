Il nuovo anno inizia con grandi prospettive per tutti i clienti di TIM, Vodafone, Iliad e WindTre. Gli abbonati dei quattro principali operatori in Italia avranno la possibilità di attivare una serie di ricaricabili low cost molto vantaggiose sia per le soglie di consumi che per i prezzi mensili.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: grandi occasioni di Natale

La prima importante novità per tutti i clienti del provider italiano è la TIM Wonder. Gli abbonati che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile dovranno pagare un costo mensile pari a 7,99 euro ogni mese. Per quanto concerne le soglie di consumo, i clienti riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti da inviare a chiunque e 70 Giga per internet con le reti 3G.

Vodafone ha un’alternativa per tutti i suoi clienti. Il provider inglese infatti ha previsto per i suoi abbonati la possibilità di sottoscrivere la promozione Special 100 Giga. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno il solito ticket con chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 100 Giga per navigare in internet. Confermato anche il prezzo di 9,99 euro al mese.

La risposta di Iliad a TIM e Vodafone si concretizza con l’opzione Giga 150. Ancora per poche ore tutti i nuovi utenti del gestore francese avranno la possibilità di attivare una ricaricabile con consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS. Disponibili anche 150 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo della ricaricabile sarà di 9,99 euro.

La tariffa finale per l’inizio del 2022 è la WindTre Star+. Il pacchetto dei consumi prevede chiamate senza limiti, SMS da inviare a tutti e 70 Giga per internet al semplice costo di 7,99 euro al mese.