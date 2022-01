I prossimi top di gamma che arriveranno nel panorama smartphone saranno i Galaxy S22 di Samsung, i quali arriveranno tra circa un mese. Nelle ultime ore sono emersi dettagli sull’aspetto che finora era rimasto più oscuro: quello dei prezzi di lancio.

Secondo le ultime indiscrezioni, riferite dal leaker Snoopytech, i prezzi dei nuovi top di gamma saranno più alti rispetto a quelli del lancio dei Galaxy S21. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S22 costeranno di più dei predecessori

Secondo le ultime indiscrezioni il Samsung Galaxy S22 nella versione da 8/128 GB avrà un prezzo di circa 900 euro, mentre la versione da 8/256 GB costerà intorno ai 950 euro. Il modello Plus nella versione 8/128 si aggirerà intorno ai 1100 euro mentre la versione da 8/256 GB a 1150 euro. I probabili prezzi del modello Ultra sono tre perché vi ricordo che ci sarà la versione sia con 8 GB di memoria RAM che la versione con 12 GB.

Quindi la 8/128 costerà 1300 euro, quella con 12/256 GB costerà 1400 euro ed infine la versione da 12/512 avrà un prezzo intorno ai 1500 euro. Quelli riferiti dal leaker ci sembrano degli importi troppo specifici, pertanto ci aspettiamo che quelli che arriveranno sul mercato siano più arrotondati.

In generale, per tutti e tre i modelli della serie Galaxy S22, vediamo un aumento rispetto ai prezzi di lancio di S21. Si tratta di aumenti minimi, di circa 50 euro per Galaxy S21 e S21 Ultra e di circa 60 euro per la variante Plus. Per scoprirlo con certezza non ci resta che attendere la presentazione ufficiale prevista per l’8 febbraio.