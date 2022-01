WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay è l’offerta dedicata ai clienti Iliad e MVNO attraverso la quale è possibile ottenere ogni mese ben 150 GB di traffico dati per la navigazione.

Passa a WindTre con la nuova offerta con 150 GB di traffico dati!

La WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay è disponibile per tutti i nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Accedendo alla sezione “Cambio operatore” presente sul sito ufficiale http://www.windtre.it, i nuovi clienti possono selezionare la tariffa e procedere con l’attivazione senza andare incontro ad alcun costo iniziale. Ogni mese sarà poi necessario affrontare un costo di rinnovo di soli 8,99 euro; da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

L’offerta permette di ricevere una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 150 GB di traffico dati per la navigazione. In più sono inclusi i seguenti servizi extra: l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio di segreteria telefonica, la navigazione hotspot e il servizio Ti ho Cercato.

La WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay non è l’unica tariffa operator attack rivolta ai clienti Iliad e MVNO. Il gestore propone diverse opzioni disponibili a partire da soli 7,99 euro al mese e permette di ricevere delle ottime quantità di Giga.