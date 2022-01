DCS, un famoso blogger tecnologico Weibo, ha rivelato oggi i dettagli più recenti sull’imminente tablet Oppo. Secondo lui, il tablet Oppo è quasi finito e includerà il SoC Snapdragon 870. Inoltre, afferma che questo device gestirà un’elevata frequenza di aggiornamento di 120 Hz e che sono iniziati i test per le connessioni multi-terminale. Secondo i rapporti precedenti, il tablet Oppo consentirà a smartphone e tablet di lavorare insieme. In futuro, consentirà anche connessioni dati tra computer, TV, smartphone, tablet, cuffie e orologi.

Inoltre, alcune informazioni possono essere raccolte dagli screenshot. Le immagini, ad esempio, mostrano che il device supporta due frequenze di aggiornamento di 120Hz e 60Hz e che la risoluzione dello screenshot è 1600 x 2500. Ciò significa che il tablet Oppo avrà un display ad alta frequenza di aggiornamento 16:10 2K.

Oppo potrebbe rilasciare due versioni del tablet

Sebbene DCS abbia affermato che il tablet Oppo contiene una leggera sorpresa di prezzo, non ha specificato una fascia di prezzo. I tablet sono ora una delle aree in cui i principali produttori stanno concentrando i loro sforzi. Al momento, sia Oppo che Vivo hanno dichiarato che si concentreranno sui tablet, con i loro dispositivi tablet che probabilmente raggiungeranno i consumatori nella prima metà del 2022.

Nonostante la mancanza di conferme ufficiali, sono trapelati dettagli riguardanti la timeline di lancio del dispositivo. Secondo precedenti rapporti, il tablet sarebbe stato disponibile in Cina a dicembre. Ciò, tuttavia, non si è verificato. Mukul Sharma, un affidabile leaker, ha confermato a 91mobiles che il tablet sarà effettivamente ufficiale molto presto in India. Inoltre, 91mobiles afferma che il tablet Oppo sarà disponibile nei negozi indiani nella prima metà del 2022.

Sharma, tuttavia, non ha confermato che l’edizione indiana sarà lo stesso tablet che uscirà presto in Cina. In altre parole, Oppo potrebbe introdurre un nuovo modello nel mercato indiano. Il tablet Oppo sarà apparentemente alimentato da una potente CPU Qualcomm Snapdragon 870 octa-core. A parte questo, molto probabilmente il tablet verrà fornito con 6 GB di RAM e un enorme256GB di spazio di archiviazione integrato.

Il prezzo di questo tablet potrebbe aggirarsi intorno ai 300 euro.