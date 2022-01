Netflix apre al nuovo anno con classici e nuovi titoli per il mese di gennaio.

I film in arrivo su Netflix includono “Annie”, “Big Fish”, “Nacho Libre” e “Charlie e la fabbrica di cioccolato” del 1982, che appariranno tutti sullo streamer il 1 gennaio.

Anche i sequel e le trilogie stanno facendo un salto nel nuovo anno, tra cui “I Know What You Did Last Summer” e “I Still Know What You Did Last Summer” insieme a “Teenage Mutant Ninja Turtles”, “Teenage Mutant Ninja Turtles II: Il segreto della melma” e “Teenage Mutant Ninja Turtles III”.

Per quanto riguarda i nuovi spettacoli degni di ossessione, il dramma adolescenziale “Rebelde” debutterà il 5 gennaio, la serie di realtà TikTok “Hype House” uscirà il 7 gennaio e la terza stagione di “Too Hot to Handle” sarà disponibile il 19 gennaio.

Per ulteriori suggerimenti sullo streaming, guarda le novità di Disney Plus qui e ottieni una panoramica di cosa guardare su tutti i servizi di streaming qui.

Vedi l’elenco completo dei titoli di seguito:

Lista Show Netflix gennaio 2022

1 gennaio

“Capo papà 2 – Andando in rovina”

“Il piano di collegamento” (stagione 3)

“300”

“1 BR”

“Annie” (1982)

“Pesce grosso”

“Cuore impavido”

“Record Cadillac”

“Charlie e la fabbrica di cioccolato” (2005)

“Fare momenti difficili”

“Sfuggire al culto NXIVM: la lotta di una madre per salvare sua figlia”

“Prima domenica”

“Libero arbitrio”

“GI Joe: L’ascesa di Cobra”

“Geronimo: una leggenda americana”

“I fantasmi di fidanzate passate”

“Ragazza interrotta”

“La ragazza con il tatuaggio del drago” (2011)

“Godzilla” (1998)

“Gremlin”

“Piedi felici”

“Inferno o acqua alta”

“Gancio”

“So cosa hai fatto l’estate scorsa”

“Ti amo uomo”

“So ancora cosa hai fatto l’estate scorsa”

“Intervista al vampiro”

“Vai con esso”

“Kung Fu Panda”

“Linea di guardia”

“Il cantiere più lungo” (2005)

“I ragazzi persi”

“Mezzanotte a Parigi”

“Mostri contro alieni”

“Nacho libero”

“La storia infinita”

“Attività paranormale”

“Il patriota”

“Viaggio su strada”

“Sposa in fuga”

“Storie spaventose da raccontare nell’oscurità”

“Stammi vicino”

“Il ritorno di Superman”

“Tassista”

“Teenage Mutant Ninja Turtles” (2007)

“Teenage Mutant Ninja Turtles II: Il segreto della melma”

“Teenage Mutant Ninja Turtles III”

“Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie” (1990)

“Terminator 2: Il giorno del giudizio”

“Terminator 3: L’ascesa delle macchine”

“Salvezza del terminatore”

“La città”

4 gennaio

“Pacchetto d’azione”

5 gennaio

“Quattro a cena”

“Ribelle”

6 gennaio

“Il club: parte 2”

“La terra desolata”

7 gennaio

“Hype House”

“Johnny Test” (Stagione 2)

8 gennaio

“Undercover” (Stagione 3)

11 gennaio

“Cara madre”

12 gennaio

“Come mi sono innamorato di un gangster”

13 gennaio

“sfacciato”

“Scelto”

“Il giornalista”

“Fotocopiatrice”

14 gennaio

“Dopo la vita” (Stagione 3)

“Archivio 81”

“Blippi: avventure”

“Caccia al tesoro di forniture scolastiche di Blippi”

“La casa”

“Riverdance: l’avventura animata”

“Questa non è una commedia”