Risparmiare da MediaWorld è diventato con il tempo un’operazione sempre più facile, e soprattutto alla portata della maggior parte dei consumatori sul territorio nazionale; le campagne promozionali sono infatti disponibili praticamente ovunque in Italia, con estensione diretta anche all’e-commerce.

Coloro che decideranno di acquistare dal divano di casa, affidandosi direttamente al sito aziendale, devono comunque sapere che la spedizione presso il domicilio è in genere a pagamento, prevede infatti il versamento di un contributo che oscilla in relazione al prodotto selezionato, ed in genere non va oltre i 9,99 euro. Nel momento in cui, invece, l’ordine complessivo dovesse superare i 199 euro, è prevista la possibilità di richiedere la cosiddetta rateizzazione senza interessi, in modo da versare il necessario in comode rate fisse mensili.

MediaWorld: le offerte che nessuno si aspettava

All’interno del volantino è possibile trovare un numero sempre crescente di offerte speciali, con prezzi che appaiono davvero essere alla portata di tutti, gli utenti possono spaziare tra le più svariate categorie merceologiche, e fasce di prezzo.

Osservando da vicino solamente il brand Samsung, notiamo la presenza di uno smartphone dall’incredibile attrattiva, stiamo parlando di Galaxy S21, il cui prezzo finale si aggira attorno a 649 euro, ed è indubbiamente uno dei più desiderati di tutto il 2021. Volendo invece restare sempre sull’azienda sudcoreana, ma in una fascia completamente differente, ecco arrivare il Galaxy A22, disponibile a 199 euro.

