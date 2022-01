L’operatore virtuale Fastweb durante questo weekend ha deciso di potenziare i propri sistemi di applicazione e sito MyFastweb, per poter garantire un miglioramento delle prestazioni dell’Area Clienti.

Lo stesso aggiornamento sarà presente anche nell’app ufficiale del quinto operatore di rete mobile. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Fastweb ha potenziato l’applicazione ed il sito ufficiale

Ecco il messaggio che avvisava tutti gli utenti che applicazione e sito non sarebbero stati disponibili per alcune ore durante lo scorso weekend: “Ti informiamo che l’8 e il 9 gennaio saranno effettuate delle attività di potenziamento dei sistemi digitali al fine di garantire un miglioramento delle prestazioni dell’Area Clienti MyFastweb. L’app e il sito MyFastweb non saranno disponibili per alcune ore.

Ci scusiamo per l’eventuale disagio. Per qualsiasi necessità puoi comunque contattare il Servizio Clienti al numero 192.193. Il Team Fastweb“. L’operatore Fastweb si è scusato in anticipo per l’eventuale disagio che non ha comportato comunque alcun problema per le chiamate, per la navigazione e per qualsiasi ricarica telefonica. Questi interventi sull’app e nell’area clienti MyFastweb molto probabilmente sono legati alle novità di FastWeb che saranno presentate oggi, lunedì 10 gennaio 2022.

Vi ricordiamo che, negli ultimi risultati finanziari, Fastweb nel mobile conta 2,316 milioni di clienti, in crescita del +23% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Fastweb nei primi nove mesi del 2021 ha registrato un incremento della base clienti (sia nel segmento fisso che in quello mobile) e un incremento dei ricavi.