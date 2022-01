Le offerte di Esselunga sono davvero tra le migliori mai viste sul territorio italiano, proprio perché quotidianamente l’azienda riesce a ridurre di molto i prezzi di vendita dei prodotti più in voga, garantendo al consumatore finale un risparmio veramente importantissimo.

La campagna promozionale che potrete trovare oggi disponibile sul territorio, ripercorre esattamente le stesse strade viste in passato, ciò sta a significare che risulta essere disponibile solamente per coloro che vorranno dirigersi in un qualsiasi punto vendita, senza portare distinzioni o vincoli in merito alla regione, o ad un eventuale socio di appartenenza. I singoli prodotti sono distribuiti con la garanzia legale della durata di 24 mesi, e nel caso della telefonia mobile, anche no brand.

Esselunga: che occasioni veramente incredibili

Esselunga pare essere davvero inarrestabile, anche a Gennaio l’azienda è stata in grado di migliorare le proprie offerte, lanciando un volantino senza precedenti. La spesa è decisamente ridotta su alcuni modelli appartenenti alla fascia medio/bassa, ovvero prodotti attualmente in vendita ad un prezzo che non superi i 319 euro.

Il più costoso fra tutti è sicuramente lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G, uno smartphone consigliatissimo per l’ottima qualità generale, per la possibilità di fruire della connettività 5G, ma soprattutto per la richiesta finale di soli 319 euro. Coloro che invece vorranno ridurre la spesa, potranno decidere di mettere le mani su un eccellente Galaxy A03s, disponibile a 129 euro. Se volete conoscere da vicino il volantino, ricordatevi di questo link.